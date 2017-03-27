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Politique

الوضع العام بالبلاد موضوع لقاء رئيس الجمهورية بيوسف الشاهد

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 27 مارس 2017 بقصر قرطاج يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وأفاد يوسف الشاهد أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد على مختلف المستويات، كما تمّ استعراض برنامج زيارات رئيس الحكومة لعدد من الدول الإفريقية لدفع العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية معها في إطار مجهودات الحكومة في مجال التنمية وتطوير الصادرات التونسية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وتمّ كذلك خلال اللقاء التطرّق إلى الإجراءات التي أقرّتها الحكومة لضمان حسن تزويد الأسواق والضغط على الأسعار استعدادا لشهر رمضان المعظّم.



Publié le:2017-03-27 12:19:48

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