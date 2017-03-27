غازي الشواشي يسائل وزير الخارجية حول رفض تونس إدانة انتهاكات النظام السوري

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 12:15:44

- كشف النائب عن التيار الديمقراطي في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيتولى توجيه سؤال شفوي الى وزير الخارجية " خميس الجهيناوي" حول الأسباب التي على أساسها امتنعت تونس عن التصويت لفائدة القرار الاممي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و الذي تضمن ادانة الانتهاكات المنهجية في سوريا و قصف النظام السوري و حلفائه للأحياء السكنية شرق حلب السنة الفارطة و الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى و الجرحى من المدنيين.وكانت كل من تونس ومصر قد رفضتا ادانة النظام السوري وفق القرار الاممي لمجلس حقوق الانسان.