مكتب التشغيل والعمل المستقل ببئر الحفي بتحصل على علامة ''مرحبا''

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 16:12:44

- احتفل مكتب التشغيل والعمل المستقل ببئر الحفي بسيدي بوزيد اليوم الاثنين بالاضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني وعن عدد من المؤسسات بالجهة، بالحصول على شهادة جودة الاستقبال والخدمات علامة "مرحبا" من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.وافاد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل ببئر الحفي اسماعيل زينوبي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان المكتب "اول مؤسسة في بئر الحفي تنال هذه العلامة، وثالث مؤسسة عمومية من ولاية سيدي بوزيد تتحصل عليها".واشار الى ان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمختلف الولايات "تحصلت على حوالي 60 بالمائة من الشهائد المسندة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على المستوى الوطني من خلال حصول 25 مكتب تشغيل وعمل مستقل وفضاء مبادرة على هذه العلامة".واشاد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل ببئر الحفي بدور العاملين في المكتب ومجهودهم وحسن تعاملهم مع الوافدين عليه.كوثر/شوقي/باشا