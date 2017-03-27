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حركة الشعب تدعو الى الاسراع في ضبط موعد نهائي للانتخابات البلدية

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - دعت حركة الشعب، الى الإسراع في ضبط موعد نهائي للإنتخابات البلديّة والعمل بجديّة على توفير الشروط الكفيلة بضمان مناخ سليم يحدّ من مخاطر إفساد هذه المحطّة المفصليّة بنفس الأشكال والممارسات التي أثّرت سلبا على الانتخابات التشريعيّة السابقة.

ونبهت ، الحركة، في بيان ،نشر بصفحتها الرسمية على موقع "الفايسبوك" ،الى محاولات النأي بالمرفق القضائي ومجلسه الأعلى عن محاولات الاحتواء السياسي حتى يؤدّي دوره الحيوي في خدمة المواطنين .

كما سجلت ،استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي في أغلب جهات البلاد أمام تواصل عجز الحكومة عن إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المزمنة والمتراكمة مشيرة الى تواصل الجدل دون إرادة واضحة للحسم في جملة من الملفات الحيويّة على غرار الانتخابات البلديّة والمجلس الأعلى للقضاء وفق نص البيان .
امل




Publié le:2017-03-27 15:51:14

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