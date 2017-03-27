انطلاق اول رحلة للخطوط التونسية نحو غينيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 12:05:51

- أقلعت طائرة ارباص 320 تابعة للخطوط التونسية، الاثنين على الساعة الحادية عشر صباحا، من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه مطار كوناكري في اول رحلة للناقلة الوطنية على الخط تونس/غينيا.وبرمجت الناقلة الوطنية رحلتين اسبوعيا بين مطار تونس قرطاج ومطار كوناكري الدولي عبر داكار أيام الاثنين والخميس كما يلي:ايام الاثنين، الانطلاق من تونس باتجاه كوناكري عبر داكار على الساعة الخامسة مساء و10 دق والانطلاق من كوناكري باتجاه تونس على الساعة منتصف الليل و35 دق.وايام الخميس الانطلاق من تونس باتجاه كوناكري على الساعة الثانية بعد الظهر و55 دق والانطلاق من كوناكري باتجاه تونس عبر داكار على الساعة الثامنة مساء و10دق ويندرج هذا الخط الجديد في اطار تفعيل الاستراتيجية التجارية للخطوط التونسية القائمة على اقتحام الاسواق الافريقية لما لها من افاق واعدة.وسيبرز هذا الخط الجديد امكانيات الناقلة الوطنية كشريك فاعل في تجسيم الخطة الاقتصادية الرامية الى تعزيز تموقع البلاد في المنطقة في ظل المنافسة الحادة.وتشارك في الرحلة الافتتاحية للخط، السادس من نوعه نحو افريقيا، بعثة تضم وزيري النقل والصناعة والتجارة وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والديوانة وديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة السياحة الى جانب حوالي 40 رجل اعمال وممثلين عن وكالات اسفار.