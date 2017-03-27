عبد العزيز القطي: ما فماش علاش باش نعلموا الخارجية بزيارة الوفد البرلمان الى سوريا

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 11:20:11

- قال القياد في حزب نداء تونس عبد العزيز القطي في مداخلة في برنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الاثنين ان الوفد البرلماني الذي زار سوريا كان يهدف الى توجيه رسالة للدفع من أجل إرجاع العلاقات مع سورية على كل المستويات..وأضاف القطي " ليس هنالك من داعي لإخبار وزارة الخارجية حول الزيارة غير الرسمية التي قام بها نواب مجلس الشعب.واكد عبد العزيز القطي ان اخبار وزارة الخارجية والجهات الرسمية بالزيارة سيؤدي الى افشالها.تجدر الاشارة الى أن تركيبة الوفد التونسي الذي زار سوريا متكون من7 نواب وهم عبد العزيز القطي وخميس قسيلة، ومن “الجبهة الشعبية” مباركة البراهمي ومنجي الرحوي، ومن كتلة “الحرة” الصحبي بن فرج، ومن “الاتحاد الوطني الحر” المعارض نور الدين المرابطي.