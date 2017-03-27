عبد العزيز القطي: ما فماش علاش باش نعلموا الخارجية بزيارة الوفد البرلمان الى سوريا

وأضاف القطي " ليس هنالك من داعي لإخبار وزارة الخارجية حول الزيارة غير الرسمية التي قام بها نواب مجلس الشعب.
واكد عبد العزيز القطي ان اخبار وزارة الخارجية والجهات الرسمية بالزيارة سيؤدي الى افشالها.
تجدر الاشارة الى أن تركيبة الوفد التونسي الذي زار سوريا متكون من7 نواب وهم عبد العزيز القطي وخميس قسيلة، ومن “الجبهة الشعبية” مباركة البراهمي ومنجي الرحوي، ومن كتلة “الحرة” الصحبي بن فرج، ومن “الاتحاد الوطني الحر” المعارض نور الدين المرابطي.
Publié le:2017-03-27 11:20:11
Par:moezz (Tunisia )
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