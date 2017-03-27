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Santé

نقابات طبيّة تقاضي وزارة الصحة والحكومة

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - أكد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان سامي السويحلي في تدوينة على صفحته بالفيسبوك أن مجموعة من النقابات الطبية قرّرت مقاضاة وزارة الصحة والحكومة وتحميلهما مسؤولية عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية في مؤسسات صحية لا تتوفر فيها الظروف الملائمة المطابقة للمعايير الدولية مما يعرض المرضى والإطارات الطبية إلى خطر الأخطاء الطبية ...





Publié le:2017-03-27 10:20:57

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