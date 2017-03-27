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تطاوين: قرماسة تدخل في احتجاجات مطالبة بالتشغيل وإضراب عام بمنطقة المزطورية

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - في حركة تصعيدية، قرر أهالي منطقة المزطورية من معتمدية تطاوين الجنوبية ، تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين وغلق كل المؤسسات الإدارية والمحلات التجارية وتعليق الدروس بالمؤسسات التربوية الى جانب تنظيم مسيرة شعبية تنديدا بتهميش المنطقة وفق ما أفادت به الإذاعة الوطنية .
وتشهد منطقة المزطورية، منذ عشية يوم الجمعة 24 مارس الجاري تحركات احتجاجية عمد خلالها الأهالي إلى غلق الطريق ومنع سيارات وشاحنات الشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين من المرور تنديدا بما وصفوه تهميش المنطقة وغياب مظاهر التنمية.

كما أغلق يوم أمس الأحد عدد من شباب منطقة قرماسة بتطاوين الطريق أمام سيارات وشاحنات الشركات البترولية للمطالبة بالتشغيل و التنمية...
وكان شباب من منطقة بئر 30 قد دخلوا منذ يوم السبت في اعتصام واغلقوا الطريق أمام سيارات وشاحنات الشركات البترولية للمطالبة بالتشغيل و التنمية .

في الاثناء يتواصل اعتصام منطقة قصر اولاد دباب في انتظار عقد مجلس جهوي للتنمية مساء اليوم الاثنن للنظر في مشاغل المنطقة.




Publié le:2017-03-27 08:06:00

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