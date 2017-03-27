تطاوين: قرماسة تدخل في احتجاجات مطالبة بالتشغيل وإضراب عام بمنطقة المزطورية

وتشهد منطقة المزطورية، منذ عشية يوم الجمعة 24 مارس الجاري تحركات احتجاجية عمد خلالها الأهالي إلى غلق الطريق ومنع سيارات وشاحنات الشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين من المرور تنديدا بما وصفوه تهميش المنطقة وغياب مظاهر التنمية.
كما أغلق يوم أمس الأحد عدد من شباب منطقة قرماسة بتطاوين الطريق أمام سيارات وشاحنات الشركات البترولية للمطالبة بالتشغيل و التنمية...
وكان شباب من منطقة بئر 30 قد دخلوا منذ يوم السبت في اعتصام واغلقوا الطريق أمام سيارات وشاحنات الشركات البترولية للمطالبة بالتشغيل و التنمية .
في الاثناء يتواصل اعتصام منطقة قصر اولاد دباب في انتظار عقد مجلس جهوي للتنمية مساء اليوم الاثنن للنظر في مشاغل المنطقة.
Publié le:2017-03-27 08:06:00
Par:mandhouj (France )
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