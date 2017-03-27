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استئناف العمل بمعمل كوابل السيارات بالكاف بداية من ليلة الأحد بعد توقفه لثلاثة أيام

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - ينتظر أن يستأنف العمال بمعمل الكوابل بالكاف (كوروبلاتس-coroplast) نشاطهم بهذه المؤسسة، بداية من ليلة الأحد، بعد ثلاثة أيام من الإحتجاجات، بسبب تعطل العمل فيها، وفق ما أفاد به مراسل (وات) بالجهة، والي الكاف، الشاذلي بوعلاق الذي أكد في هذا الصدد أنه "تم حل الإشكال العالق المتمثل في عدم توفر المادة الأولية بالمعمل الذي يشغل حوالي 500 عامل وعاملة وينشط في مجال صنع كوابل للسيارات الألمانية".
وقد عبر الوالي عن ارتياحه للوصول إلى حل الإشكال مع إدارة المؤسسة، قائلا إن "المفاوضات ما تزال جارية لحل باقي المسائل العالقة بين النقابة والمؤسسة وخاصة في ما يتعلق بعدم تسريح العمال واستقرار مناخ العمل وانتظامه بالمؤسسة".
مر/حلا




Publié le:2017-03-27 07:29:26

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