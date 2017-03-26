هيئة الحقيقة والكرامة تنظم ندوة اقليمية في القصرين حول البرنامج الشامل لجبر ضرر انتهاكات حقوق الإنسان

Dimanche 26 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 23:03:38

- احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، يوم الاحد، ندوة إقليمة نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة في إطار الاستشارة الوطنية الموسعة حول البرنامج الشامل لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.وتهدف هذه الندوة إلى التعرف على آراء وتصورات مختلف مكونات المجتمع المدني بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، حول هذا برنامج جبر الضرر لضحايا الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أشخاصا معنويين أو مناطق تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج، وفق ما أفادت به (وات) عضو هيئة الحقيقة والكرامة ورئيسة لجنة المرأة، ابتهال عبد اللطيف .وقالت عبد اللطيف إن "برنامج جبر الضرر لا يجب أن يكون مسقطا من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مبرزة أن كل الآراء والمقترحات والتصورات المسجلة في إطار الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر سيتم أخذها بعين الاعتبار، وستقدم نتائجها إلى المسؤولين المعنيين في الحكومة و البرلمان قصد بلورتها والخروج بتوصيات مهمة لبناء برنامج جبر الضرر الشامل في إطار تشاركي وموضوعي.ومن بين المقترحات المقدمة ضمن هذه الندوة المطالبة بكشف الحقيقة والاعتذار الرسمي، وحفظ الذاكرة وتصحيح التاريخ، وردّ الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتمسك بجبر الضرر الفردي والمادي والمعنوي، وتسوية المسار المهني، وجبر ضرر المناطق التي تعرضت عن قصد إلى الإقصاء والتهميش، من خلال إقرار مشاريع تنموية بها تساهم في الرفع من نسق ومؤشرات التنمية .وتولى عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بولايات الوسط الغربي، خلال هذه الندوة، تقديم عينة من الانتهاكات التي تعرضوا لها في فترات زمنية مختلفة .القصرين26مارس 2017 (وات)