الجم: احتفالات في الجم بعد غلق نقطة بيع الخمور

Dimanche 26 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 21:01:07

- اتنتظمت يوم الأحد احتفالات بمدينة الجم من ولاية المهدية وذلك تحت عنوان “مواطنون من أجل الجم”، وذلك احتفالا بغلق نقطة بيع الخمور...وكانت الوحدات الأمنية بالجم من ولاية المهدية نفّذت قرارا صادر، عن الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية والذي يقضي بغلق نقطة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط مدينة الجم وذلك إثر الاحتجاجات التي نفذها أهالي المنطقة على خلفية إعادة فتح هذه النقطة نهاية الاسبوع المنقضي للمرة الثانية .يذكر ان وزارة التجارة كانت قد أصدرت، خلال شهر فيفري 2016، قرارا يقضي بغلق نقطة بيع المشروبات الكحولية الواقعة بمدينة الجم، بعد احتجاج أهالي الجهة الذين اعتبروا أن هذا المشروع لا يخدم التنمية في منطقتهم الا أنها عادت للعمل في شهر أوت من نفس السنة ما كان سببا في اندلاع احتجاجات عارمة بالمنطقة تم على إثرها غلق نقطة بيع الخمرالمشار إليها آنفا لتعود وتُفتح مرة أخرى في نهاية الاسبوع المنقضي.