وصول وفد سياحي هام من لوكسمبورغ الى جربة في عملية ترويجية استعدادا للموسم السياحي الصيفي

Dimanche 26 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 20:44:03

- حل مساء يوم الاحد بمطار جربة جرجيس الدولي وفد سياحي من مدينة لوكسمبورغ يضم مائة وثمانين بين صحفيين ووكلاء اسفار يمثلون دول فرنسا والمانيا وبلجيكيا ولوسمبورغ وذلك في اطار عملية ترويجية لمدة اربعة وعشرين ساعة ببادرة من ناقلة جوية ووكالة اسفار عالمية بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة.وشهد مطار جربة جرجيس الدولي اجواء تنشيطية متميزة لاستقبال هذه الرحلة نشطتها فرقة للفنون الشعبية بالجزيرة .كما تم تقديم الشاشية للوفد السياحي وتاتي هذه العملية الترويجية في اطار الاستعدادات الاخيرة للموسم السياحي الصيفي من اجل استعادة التي تراجعت بعد 14 جانفي 2011 لتنطلق رسميا بداية من يوم 1 افريل عبر رحلات غير منظمة وذلك وفق ما اكدته حسب المندوبة الجهوية للسياحة بولاية مدنين امال الحشاني.واضافت في تصريح ل"وات" ان عدد الرحلات خلال شهر افريل سيبلغ اثنى عشر رحلة وستتضاعف في شهر ماي لتصل في شهر جويلية الى خمسة وثلاثين رحلة فيما ينتظر ان يبلغ عدد السواح بين ثلاثين وخمسين الف سائح عبر مجمع لوكسار وهي ارقام تقترب من معدلات سنة 2010 وفق اتقديرها .واعتبرت ان هذه الرحلة هي بادرة خير ستعقبها رحلات اخرى خلال الاسبوع المقبل والذي يليه بما يمكن من استعادة خط لوكسمبورغ جربة لنسقه من خلال تنظيم رحلات ستصل في شهر جويلية الى رحلتين في اليوم.ومن جهته شدد طارق البكوش ممثل هذا المجمع في تونس ان هذه الرحلة ستمثل فرصة للوفد للاطلاع خلال اربعة وعشرين ساعة على الوجهة السياحية جربة وثراء منتوجها واهمية امكانياتها وقدرتها على استقطاب السواح موضحا انها تعد انطلاقة جديدة من هذا المجمع لاستعادة مكانته على هذه الوجهة التي تكتسي اهمية للمجمع الدي يسعى الى استعادتها.واشار الى ان مجمع لوكسار كان قبل الثورة يؤمن عشرة رحلات في الاسبوع نحو جربة ثم تراجع عددها ليصل الى رحلتين اسبوعيا خلال السنة الماضية /2016/ ليجل عذذ الرحلات تطورا ملحوظا هذا العام بخمسة رحلات في الاسبوع بداية من شهر افريل الى شهر نوفمبر مؤكدا وجود مؤشرات هامة وايجابية وافاق هامة اعتبار لقناعة المجمع باهمية وجهة جزيرة جربة.بر