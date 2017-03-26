مجمع حرفيون متضامنون في القصرين ينجز كمية من المنتوجات الحرفية لفائدة إحدى الجمعيات الأمريكية

وأوضحت سعدي أن المجمع أبرم مؤخرا اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات الأمريكية بغية إنتاج 450 قطعة منسوج "الكليم" من الحجم الكبير والصغير و250 قطعة مصنوعة من ألياف نبتة الحلفاء (سلال وتحف ... ) لاقتنائها بأسعار مناسبة ، مشيرة إلى أن المجمع استعان بعدد من حرفيي معتمديات ماجل بلعباس وسبيطلة وفريانة والقصرين الشمالية لإنجاح هذه الصفقة وإنجاز المطلوب في الآجال المحددة لها وبالمواصفات المطلوبة.
وذكرت أن من شأن هذه الصفقة أن تساهم في إنعاش قطاع الصناعات التقليدية بالقصرين ، الذي يعاني من الركود ، والتعريف به عالميا والمساهمة في ترويجه وفق تصوذرها .
وصرحت سعدي بالمناسبة أن المجمع تلقى أيضا مطلبا من طرف عدد من المؤسسات المختصة في صناعة النسيج المنتصبة في الجهة بغية تطريز كمية من الملابس المصنوعة من قماش "الدجين " ، مبرزة أن المجمع بصدد البحث عن اليدّ العاملة ليتمّ غثر ذلك الانطلاق في العمل.
لطيفة
Publié le:2017-03-26 22:04:17
Par:bensa (France )
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