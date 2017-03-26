مجمع حرفيون متضامنون في القصرين ينجز كمية من المنتوجات الحرفية لفائدة إحدى الجمعيات الأمريكية

Dimanche 26 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 22:04:17

- قطع مجمع "حرفيون متضامنون" في القصرين أشواطا متقدمة في إنجاز المنتوجات الحرفية المطلوبة من قبل إحدى الجمعيات الأمريكية حيث من المؤمل أن تكون الكمية جاهزة في بداية شهر أفريل المقبل وفق ما ذكرته لمراسلة (وات) رئيسة المجمع وحيدة سعدي .وأوضحت سعدي أن المجمع أبرم مؤخرا اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات الأمريكية بغية إنتاج 450 قطعة منسوج "الكليم" من الحجم الكبير والصغير و250 قطعة مصنوعة من ألياف نبتة الحلفاء (سلال وتحف ... ) لاقتنائها بأسعار مناسبة ، مشيرة إلى أن المجمع استعان بعدد من حرفيي معتمديات ماجل بلعباس وسبيطلة وفريانة والقصرين الشمالية لإنجاح هذه الصفقة وإنجاز المطلوب في الآجال المحددة لها وبالمواصفات المطلوبة.وذكرت أن من شأن هذه الصفقة أن تساهم في إنعاش قطاع الصناعات التقليدية بالقصرين ، الذي يعاني من الركود ، والتعريف به عالميا والمساهمة في ترويجه وفق تصوذرها .وصرحت سعدي بالمناسبة أن المجمع تلقى أيضا مطلبا من طرف عدد من المؤسسات المختصة في صناعة النسيج المنتصبة في الجهة بغية تطريز كمية من الملابس المصنوعة من قماش "الدجين " ، مبرزة أن المجمع بصدد البحث عن اليدّ العاملة ليتمّ غثر ذلك الانطلاق في العمل.لطيفة