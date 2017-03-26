Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Daret El Ayem  

وزيرة المرأة : الشروع بداية من هذا الاسبوع في مناقشة كراس الشروط الجديد الخاص برياض الأطفال

Dimanche 26 Mars 2017
بــاب نــات - أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي اليوم الاحد أن مناقشة كراس الشروط الجديد المتعلق بإحداثرياض الأطفال ستنطلق خلال هذا الأسبوع من خلال جلسات استماع ستنظمها اللجان البرلمانية المعنية قبل عرضه على المصادقة النهائية.

وأوضحت الوزيرة خلال اشرافها بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ببن عروس على انتخاب ممثلي الجهة ببرلمان الطفل للدورة النيابية الجديدة أن الوزارة تفكر في الاستفادة من تجارب ممثلي برلمان الطفل المنتخبين في الدورات السابقة عبر إحداث هيكل جمعياتي يضم قدامى البرلمانيين الأطفال ويساهم في تقديم مشاريع ومقترحات وتصورات يتم الاستئناس بها في رسم خارطة الطريق للنهوض بوضع الطفولة.

وأعلنت العبيدي أن الوزارة ستنطلق خلال الأيام القادمة في تظاهرة كبرى أطلق عليها " روضتنا في حومتنا " وتنظمها بالتعاون مع بعض الهياكل والجهات المعنية بمجال الطفولة، من أجل الترفيع في نسبة الإدماج برياض الأطفال المرخص لها والخاضعة لكراس الشروط والتي تعتمد على بيداغوجيا تعليمية تستند الى معايير الجودة المطلوبة في المجال.
وبخصوص برنامج السنة الوطنية للطفولة الذي تعمل عليه الوزارة هذه السنة، أوضحت العبيدي أن سلم أولويات العمل في هذا الخصوص هو القضاء على رياض الأطفال العشوائية المنتشرة والتي تعمل دون تراخيص .
وقال رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس رمزي التقاز أن عملية اختيار ممثلي برلمان الطفل بالجهة انطلقت خلال الأيام الأولى للشهر الحالي وشملت 43 مؤسسة تربوية ( اعدادية ) بانتخاب ممثلي الأقسام في مرحلة أولى ثم ممثلي المدرسة الإعدادية في مرحلة ثانية وبعد اكتمال عمليات الانتخاب بهذه المؤسسات تم اليوم تجديد المكتب الجهوي لبرلمان الطفل.
وحضر عملية الانتخاب 13 مترشحا قاموا بتقديم برنامجهم الانتخابي للحاضرين قبل أن يقوموا باختيار 5 ممثلين عن الجهة بالبرلمان في دورة نيابية تدوم 3 سنوات .

بسط

Publié le:2017-03-26 20:10:54

cadre-fb8e5b067d1965ee72d41f2bfbdd05f6-2017-03-26 20:10:54
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140461



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140461 230|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires