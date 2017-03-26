وزيرة المرأة : الشروع بداية من هذا الاسبوع في مناقشة كراس الشروط الجديد الخاص برياض الأطفال

Dimanche 26 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 20:10:54

- أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي اليوم الاحد أن مناقشة كراس الشروط الجديد المتعلق بإحداثرياض الأطفال ستنطلق خلال هذا الأسبوع من خلال جلسات استماع ستنظمها اللجان البرلمانية المعنية قبل عرضه على المصادقة النهائية.وأوضحت الوزيرة خلال اشرافها بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ببن عروس على انتخاب ممثلي الجهة ببرلمان الطفل للدورة النيابية الجديدة أن الوزارة تفكر في الاستفادة من تجارب ممثلي برلمان الطفل المنتخبين في الدورات السابقة عبر إحداث هيكل جمعياتي يضم قدامى البرلمانيين الأطفال ويساهم في تقديم مشاريع ومقترحات وتصورات يتم الاستئناس بها في رسم خارطة الطريق للنهوض بوضع الطفولة.وأعلنت العبيدي أن الوزارة ستنطلق خلال الأيام القادمة في تظاهرة كبرى أطلق عليها " روضتنا في حومتنا " وتنظمها بالتعاون مع بعض الهياكل والجهات المعنية بمجال الطفولة، من أجل الترفيع في نسبة الإدماج برياض الأطفال المرخص لها والخاضعة لكراس الشروط والتي تعتمد على بيداغوجيا تعليمية تستند الى معايير الجودة المطلوبة في المجال.وبخصوص برنامج السنة الوطنية للطفولة الذي تعمل عليه الوزارة هذه السنة، أوضحت العبيدي أن سلم أولويات العمل في هذا الخصوص هو القضاء على رياض الأطفال العشوائية المنتشرة والتي تعمل دون تراخيص .وقال رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس رمزي التقاز أن عملية اختيار ممثلي برلمان الطفل بالجهة انطلقت خلال الأيام الأولى للشهر الحالي وشملت 43 مؤسسة تربوية ( اعدادية ) بانتخاب ممثلي الأقسام في مرحلة أولى ثم ممثلي المدرسة الإعدادية في مرحلة ثانية وبعد اكتمال عمليات الانتخاب بهذه المؤسسات تم اليوم تجديد المكتب الجهوي لبرلمان الطفل.وحضر عملية الانتخاب 13 مترشحا قاموا بتقديم برنامجهم الانتخابي للحاضرين قبل أن يقوموا باختيار 5 ممثلين عن الجهة بالبرلمان في دورة نيابية تدوم 3 سنوات .بسط