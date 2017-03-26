نسمة : رئاسة الحكومة ستقوم بتغييرات على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 12:20:31

- أفاد موقع قناة نسمة الفضائية أن رئاسة الحكومة تسعى الى ادخال تغييرات على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية مركزيا وجهويا خلال الساعات القليلة القادمة.وأكدت القناة وفق مصدرها ان هنالك نية الى تعيين عدد من الكفاءات الإعلامية الشابة على رأس عدد من هذه المؤسسات العمومية.وأوضحت القناة ان الهدف من ذلك ضخ دماء جديدة ومحاولة تجاوز الصعوبات الإدارية والهيكلية التي تعيشها.