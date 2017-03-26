Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Roubaiet El Khayam  
Régions

إيقاف مرتكب عملية حرق مكتب بطاقات الدخول بمعهد ابن أبي الضياف بمنوبة

Dimanche 26 Mars 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، مساء أمس السبت، من إيقاف مرتكب عملية حرق وإتلاف مكتب الغيابات بمعهد ابن أبي الضياف بمنوبة بتاريخ 12 فيفري المنقضي، حسب ما أفاد به مصدر أمني، مراسلة "وات" بالجهة.

وأوضح أنه "على إثر التحري حول حادثة حرق وإتلاف مكتب بطاقات الدخول، الذي يحوي عديد سجلات الغياب الخاصة بالسنة الأولى والثانية، ومكتب وخزانة، تم حصر الشبهة في تلميذ سابق بالمعهد تم التحري معه ليعترف بفعلته انتقاما من إطار إداري يعمل بالمكتب المذكور، حسب اعترافه".

وأضاف نفس المصدر أن المتهم، البالغ من العمر 19 عاما، صرح بأنه، بحكم معرفته بالمعهد، تسلل عبر نافذة داخل أحد المختبرات، ليقوم بحرق وإتلاف المكتب"، موضحا أنه "بناء على اعترافه، تم الاحتفاظ به بإذن من وكيل الجمهورية، في انتظار إحالته على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، ومقاضاته من أجل الإضرار بأملاك الدولة".
ن ع



Publié le:2017-03-26 12:09:04

cadre-9e0ec114fb865795a935f6fd2feb04f0-2017-03-26 12:09:04
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140451



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140451 358|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires