إيقاف مرتكب عملية حرق مكتب بطاقات الدخول بمعهد ابن أبي الضياف بمنوبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 12:09:04

- تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، مساء أمس السبت، من إيقاف مرتكب عملية حرق وإتلاف مكتب الغيابات بمعهد ابن أبي الضياف بمنوبة بتاريخ 12 فيفري المنقضي، حسب ما أفاد به مصدر أمني، مراسلة "وات" بالجهة.وأوضح أنه "على إثر التحري حول حادثة حرق وإتلاف مكتب بطاقات الدخول، الذي يحوي عديد سجلات الغياب الخاصة بالسنة الأولى والثانية، ومكتب وخزانة، تم حصر الشبهة في تلميذ سابق بالمعهد تم التحري معه ليعترف بفعلته انتقاما من إطار إداري يعمل بالمكتب المذكور، حسب اعترافه".وأضاف نفس المصدر أن المتهم، البالغ من العمر 19 عاما، صرح بأنه، بحكم معرفته بالمعهد، تسلل عبر نافذة داخل أحد المختبرات، ليقوم بحرق وإتلاف المكتب"، موضحا أنه "بناء على اعترافه، تم الاحتفاظ به بإذن من وكيل الجمهورية، في انتظار إحالته على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، ومقاضاته من أجل الإضرار بأملاك الدولة".ن ع