تطاوين: اتساع رقعة احتجاجات الشباب المعطل فى قريتي المزطورية وبئر ثلاثين

وفك مساء أمس السبت شباب منطقة قصر أولاد دباب اعتصامهم، وفتحوا الطريق أمام الجميع، وأطلقوا أسر عديد السيارات والشاحنات التابعة للشركات البترولية والمتعاملة معها، بعد حجزها مدة يومين، وذلك بعد أن تم ظهر أمس عقد جلسة حوار مع السلط الجهوية، تم الاتفاق خلالها على الاهتمام بعدد من مشاغل المنطقة، وتحسين ظروف عيش متساكنيها، حسب ما صرح به أحد المفاوضين، فيما أعلن عدد من شباب منطقتي بئر ثلاثين والمزطورية، عزمهم حجز كل مركبة تابعة للشركات البترولية مارة الى الصحراء أو عائدة منها.
وأفاد والي تطاوين، محسن بن علي، في اتصال هاتفي مع مراسل "وات" بالجهة، إثر هذه الجلسة، بأن البلدية الجديدة التي سيتم إحداثها، ستحمل اسم تطاوين الجنوبية، وبأن لقاءه صباح السبت بعدد من ممثلي المحتجين في منطقة قصر أولاد دباب، هو "لسماع ارائهم ومطالبهم"، دون أن يعطي تفصيلات إضافية.
هدية
Publié le:2017-03-26 12:03:59
Par:kamelwww (France )
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