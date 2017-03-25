''لاتلمس هنا'' ، القاعدة الذهبية للوقاية من العنف الجنسي المسلط على الأطفال / خبير/

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 19:43:51

- أبرز الخبير لدى مجلس أوروبا بتونس خافيار روميو، السبت، خلال ورشة عمل حول " الوقاية من التحرش الجنسي المسلط ضد بالاطفال ومكافحته"، انتظمت على هامش الدورة 33 لمعرض الكتاب بتونس، أن عبارة "لا تلمس هنا"، تعد القاعدة الذهبية التي يجب أن يلقنها الأباء لأطفالهم منذ نعومة أظافرهم للوقاية من التحرش الجنسي.وأبرز في هذا السياق أهمية تعليم الاطفال منذ الصغر أن " جسدهم ينتمي إليهم" ، وحثهم على طلب المساعدة عند الحاجة، داعيا إلى ضرورة تبني مقاربة تربوية تنبني على التعلم من خلال اللعب.وشدد على ضرورة التعاطي بكل جدية مع الأطفال الذين يبحثون عن المساعدة والاستماع إليهم، مشيرا إلى أن هذه الورشة الملتئمة ببادرة من المرصد الوطني لحقوق الطفل ومجلس أوروبا، تهدف بالأساس إلى فتح الحوار مع الأولياء والمدرسين والمربين حول المقاربات المثلى التي يجب اعتمادها من أجل الوقاية من الاستغلال والعنف الجنسي المسلط على الاطفال.ودعت الخبيرة في مجال العنف المسلط على النساء والأطفال، أحلام بالحاج، الأولياء إلى ضرورة التواصل مع أطفالهم وكسر حاجز الصمت حول المواضيع المسكوت عنها، بما من شأنه أن يشجع الطفل على الحديث اذا ما تعرض لأي مكروه ، مبرزة كذلك ضرورة توعيته بتوفر الآليات الكفيلة بحمايته.وشددت من جهة أخرى على أهمية الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، هذا المشروع الذي من شأنه أيضا حماية حقوق الأطفال، حسب بالحاج.يذكر أن مندوبي حماية الطفولة تلقوا، 410 إعلاما متعلقا بالعنف الجنسي المسلط على الأطفال، خلال سنة 2016.دلال