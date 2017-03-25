تضرر 50 بالمائة من المساحات المزروعة بالكاف بسبب انحباس الأمطار

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 19:39:42

- تضررت المساحات المزروعة بولاية الكاف، التي تقدر في مجملها بـ200 ألف هكتار، بأكثر من 50 بالمائة بسبب الانحباس الطويل للأمطار، وفق ما أفاد به رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالكاف، عبد الرؤوف الشابي، مراسل (وات) بالجهة.و أوضح أن الجفاف كان له اثر سلبي، خاصة، على الزراعات الكبرى التي بلغ حجم الاضرار فيها 80 بالمائة وهي نسبة مرشحة للارتفاع إذا لم يتم تسجيل نزول الغيث النافع خلال الأيام القادمة، على حد قوله، مشيرا الى أن الاهالي بالجهة أقاموا، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، بالملعب البلدي نور الدين بن جيلاني، بعد فترة الانحباس الطويل .من جهته، صرح، نور الدين البريني، فلاح بمنطقة سيدي مطير من معتمدية تاجروين أن الأضرار بلغت 100 بالمائة، وفق تقديره، مشيرا إلى أن كل المساحات المبذورة تم تخصيصها للرعي بهدف التقليص من الخسائر و توفير مراع للماشية التي تضررت بدورها من نقص المرعى.يشار الى ان الاوساط الفلاحية بالجهة نادت ، خلال هذه الايام، بجبر الاضرار، وحذف المديونية، و التخفيض في أسعار المستلزمات الفلاحية بمختلف أنواعها.مر/ أم