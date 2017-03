Coopération économique Tunisie - Côte d 'Ivoire : une nouvelle dynamique

Samedi 25 Mars 2017







La 6eme dition des journes nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises et de lartisanat en Cte dIvoire sest ouverte, hier, lespace Latrille Event Abidjan, sous le haut patronage du premier Ministre Amadou Gon Coulibaly reprsent louverture par Monsieur Jean Clade Kouassi, Ministre de lEmploi et des affaires sociales, et Monsieur Soulaymane Diarrassouba Ministre du Commerce, de lArtisanat et de la promotion des PME.A la tte dune forte dlgation dentreprise Tunisienne Tarak Cherif Prsident de la CONECT, invit spcial de levnement de la FIPME (Fdration Ivoirienne des PME), par son Prsident Monsieur Joseph BOUIGUIFO, sest rjoui de lopportunit quoffre cet vnement pour des changes dexprience sur des sujets dexpriences sur des sujet communs toutes les PME africains.Nous sommes ici pour crer des liens entre les PME Tunisienne & Ivoirienne, a dclar Monsieur Zied LAADHARI Ministre du Commerce et de lIndustrie de la Tunisie qui a rappel que pour faire de grandes choses, on na pas besoin dtre un gnie, il ne faut pas tre au-dessus des gens, il faut tre avec eux. Cest le sens de la prsence de la dlgation que je conduis, et celle de la CONECT, au ct de FIPME.Aprs la crmonie douverture la dlgation Tunisienne sest rendue la Chambre de Commerce et d'industrie de la Cte d'ivoire, o Monsieur Faman TOURE Prsident de la CCI CI a soulign la disposition de son organisme mettre tous les efforts ncessaires pour la russite de la mission de la dlgation Tunisienne, conduite par Mr Tarak Chrif Prsident de la CONECT, Madame Monia Jeguirim Essaidi & Mr Adnen Bouassida respectivement Prsidente et Vice-prsident de CONECT INTERNATIONAL,Monsieur Zied LAADHARI a conduit la dlgation Tunisienne une audience avec son excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly Premier Ministre de la Cte d'Ivoire qui a rappel que malgr les liens privilgi damiti et fraternit qui unissent les deux peuples, les changes commerciaux restent trs faibles.Le vendredi une srie de rencontres institutionnelles avec la CGECI le patronat Ivoirien et le Conseiller du Ministre de lindustrie.Une srie de rencontre B2B entres les oprateurs conomique Tunisiens et leurs homologues Ivoiriens a eu lieu durant toute la journe, certains oprateurs Tunisiens ont choisi de se dplacer vers leurs homologues et faire du porte porte.La dlgation Tunisienne a particip galement en fin de journe la rception de la fte nationale organise par lambassade de la Tunisie Abidjan.