تواصل أشغال المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية بمشاركة حوالي 200 من ممثلي الحركات الاجتماعية من مختلف جهات الجمهورية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 16:31:02

- تتواصل اليوم السبت بمدينة نابل أشغال المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية التي انطلقت بعد ظهر أمس الجمعة بالعاصمة، تحت شعار "تنوع - صمود - تضامن"، وذلك ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأفاد المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لمراسلة (وات) أن هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام سجل مشاركة حوالي 200 من ممثلي الحركات الاجتماعية، لافتا الى ان هذا اللقاء يهدف إلى فك العزلة عن الحركات الاجتماعية الضعيفة وتعزيز حقها في المشاركة المواطنية من أجل ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.ويتضمن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية خمس ورشات وهي ورشة حركة المعطلين عن العمل وقضية التشغيل وورشة التشغيل الهش وورشة الاقتصاد التضامني وورشة الحركات الاجتماعية وورشة الديمقراطية المحلية، وفق بن عمر الذي أكد انه سيتم أيضا نقاش واقع الحركات الاجتماعية ووضعها الحالي، ووضع خطة نضالية للحركات الاجتماعية في المرحلة القادمة.وبين أنه في اختتام المؤتمر سيتم إصدار بيان ختامي تحت عنوان "إعلان الحركات الاجتماعية" مشيرا إلى انه سيتضمن عديد النقاط منها بالخصوص الوضع الحالي في علاقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعاطي الحكومة مع الحركات الاجتماعية.ويشارك في المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية ممثلون عن مختلف الحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في الشغل والصحة والتنمية والبيئة السليمة وضحايا التشغيل الهش والناشطة بمختلف جهات الجمهورية إضافة الى خبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.اج/فتح