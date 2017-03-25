التسريع بالمصادقة، في اطار مجلس وزاري، على مشروع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمحو الامية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 17:08:22

- من المنتظر ان يتم التسريع في تراتيب المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمحو الامية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي في اطار مجلس وزاري وذلك بعد ان تم استكمال الاستشارة الموسعة الثالثة حول هذه الاستراتيجية، وفق ما أعلن عنه المستشار الثقافي لدى وزير الشؤون الاجتماعية محمد أحمد القابسي.وأضاف القابسي في افتتاح أشغال يوم دراسي نظمته صباح اليوم السبت ادارة محو الامية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت شعار "افاق تطوير منظومة محو الامية وتعليم الكبار" في طار الشراكة مع نادي "روتاري ضفاف البحيرة"، ان هذه الاستراتيجية التي من المزمع تنفيذها خلال المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 تهدف الى تكريس العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع والجهات ومقاومة مختلف أشكال الاقصاء والتهميش.ويقوم مشروع الاستراتيجية الجديدة على 4 مقاربات أساسية تتوزع الى مقاربة تشاركية وحقوقية وادماجية ومقاربة النوع الاجتماعي كما تتضمن جملة من المحاور منها تحسين وتطوير التشريعات والهياكل بكل القطاعات المتدخلة لفتح المعابر بين منظومة محو الامية و تعليم الكبار ومنظومات التربية والتكوين وإرساء خطة إعلامية للتواصل والإعلام والتعبئة لفائدة مختلف القطاعات والفئات المستهدفة.وأفاد القابسي انه سيتم كذلك برمجة عرض مشروع "القانون التوجيهي لتعليم الكبار" الذي تم اعداده في إطار لجنة تفكير موسعة، على مجلس وزاري مضيق للمصادقة عليه واعتماده، مشيرا الى ان هذا المشروع أصبح في حاجة إلى مزيد التدقيق خاصة بعد مبادرة وزارة التربية مؤخرا باقتراح مشروع اصلاح شامل للقانون المتعلق بضبط مبادئ التربية والتعليم.وأكد في ذات السياق ان وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت على تحويل "مركز النهوض الاجتماعي" إلى هيكل يعنى بحوكمة ظاهرة الأمية في كل أبعادها وذلك في ظل التوجهات المدرجة بمشروع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمحو الامية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي.ومن جانبه بين ممثل ادارة محو الامية وتعليم الكبار الهاشمي يحي ان نسبة الامية تقلصت من 3ر23 بالمائة سنة 2004 الى 8ر18 بالمائة سنة 2014 (حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014) وتقلصت لدى فئة الذكور من 2ر15 بالمائة سنة 2004 الى 4ر12 بالمائة سنة 2014 وتراجعت لدى الاناث من 4ر31 بالمائة الى 25 بالمائة خلال نفس العشرية.وتبلغ نسبة الامية حسب نفس التعداد 2ر32 بالمائة في الريف و5ر12 بالمائة في الوسط البلدي، وبلغ مجموع الدارسين في محو الامية 20695 خلال السنة الدراسية 2017/2016 يتوزعون إلى 3498 شباب (9ر16 بالمائة) و11936 كهول (6ر57 بالمائة) و5261 في الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق (42ر25 بالمائة).وتطرق المتدخل الى جملة من العوائق التي تحول دون تطور منظومة محو الامية وتعليم الكبار ومنها عوائق سياسية وتشريعية على غرار تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية بمفردها جهود مكافحة ظاهرة الامية مع غياب البعد التشاركي لمختلف القطاعات العمومية والخاصة (منظمات وجمعيات ومجتمع مدني) فضلا عن عدم ملاءمة النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية لقطاع محو الامية لمشمولات ومهام القطاع.كما أشار إلى عوائق هيكلية وتنظيمية تتمثل بالخصوص في محافظة محو الامية وتعليم الكبار على نفس الهيكلة التي تم تصميمها منذ سنة 1996 والتي لم تعد تتلاءم مع اهداف القطاع، وفق رؤيته، بالاضافة الى ضعف الموارد البشرية واللوجيستة مركزيا وجهويا.ومن جهته، أفاد عضو هيئة نادي روتاري ضفاف البحيرة حمادي الطرابلسي ان هذا اليوم الدراسي يتنزل في إطار اختتام المرحلة الثالثة من برنامج الانشطة المشتركة بين إدارة محو الامية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية والنادي، مشيرا الى جملة من الانشطة والبرامج التي تم انجازها بالتعاون بين الطرفين على امتداد السنتين الماضيتين ومن بينها تكفل منظمة روتاري بمصاريف 5 دورات تكوينية في مجال استعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة في التدريس لفائدة 60 معلما للتربية الاجتماعية المباشرين بالخصوص بالمراكز النموذجية والمراكز متعددة المهارات لتعليم الكبار.كما تكفلت منظمة روتاري في إطار نفس برنامج التعاون، بتجهيز 12 مركزا لتعليم الكبار (منها 3 مراكز نموذجية و9 مراكز متعددة المهارات) بوحدات اعلامية متكاملة بغرض تعزيز عدد المراكز الرقمية ودعم مكتسبات الاميين في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة والتمرس على استخدامها في حياتهم اليومية.يارا