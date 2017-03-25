زياد العذاري يستقبل وفدا عن غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية

Samedi 25 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 13:15:19

- استقبل زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة أمس السيد رولاند جبور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الأسترالية – العربية مرفقا بعدد من المستثمرين و رجال الأعمال الأستراليين الراغبين في الاطلاع على فرص الاستثمار ببلادنا و على الإطار التشريعي والمزايا والحوافز والتشجيعات التي تقدمها تونس للمستثمرين الأجانب.أكد السيد زيادالعذاري أن الاستثمار والتشغيل وخلق مواطن شغل جديدة للشباب وتطوير النسق الاقتصادي والنهوض بنشاط التصدير من أولويات حكومة الوحدة الوطنيةمستعرضا الإنجازات التي حققتها تونس في السنوات الأخيرة من انتقال ديمقراطي وضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال لاسيما المصادقة على قانون الاستثمار الجديد الذي ينص على تبسيط الاجراءات الإدارية والانفتاح على الأسواق الخارجية.كما أشار الوزيرإلى المزايا التفاضلية التي تتمتع بها تونس منثراء لمواردها البشرية وكفاءة لإطاراتها وموقعها الجغرافي المتميز الذي يجعل من بلادنا بوابة نحو افريقيا وأوروبا.وبين أعضاء الوفد الاسترالي أن هذه الزيارة أتاحت الفرصة للتعرف على القطاعات الواعدة ببلادنا.