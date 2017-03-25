وزير الصناعة والتجارة يستقبل رضا خضر المتحصًل على جائزة La Baguette d’or

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 13:10:17

- استقبل وزير الصناعة والتجارة رضا خضر صاحب مخبزة"Au paradis du gourmand" بباريس والمتحصل على الجائزة الأولى لمسابقة "LaBaguetted’or" بفرنسا سنة 2013 و التي مكنته من شرف تجهيز القصر الرئاسي و عدة وزارات فرنسية بما تحتاجه من الخبز اليومي.وثمّن الوزير جهود الجالية التونسية بالخارج في التعريف بمستوى الكفاءات التونسية وتعزيزصورة تونس مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على مساندة التونسيين المبدعين ودعمهم لمزيد بعث المشاريع في بلادنا وتبسيط الإجراءات الإدارية أمامهم في كل القطاعات.كما أكد الوزير على أهمية تحفيز الشباب للإقبال على مهن المخابز و المرطبات و تعزيز منظومة التكوين في هذه المجالات و ذلك بالتشارك مع كفاءات دولية مثل السيد رضا خضر.وتجدر الإشارة إلى أن الشاب التونسي رضا خضر مقيم بفرنسا منذ سنوات و مكًنته خبرته من فتح مشاريع بكل من قطر، دبي و أبوظبي في انتظار استكمال إجراءات انتصاب علامته بتونس.