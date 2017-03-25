المناخ العام بتونس مشجع على الاستثمار فيها (رئيس الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة)

Samedi 25 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 15:06:34

- أكد رئيس الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة، رولاند جبور، ان ''المناخ العام في تونس مشجع على الاستثمار''.وابرز في تصريح لـ(وات)، على هامش زيارة يؤديها وفد رفيع المستوى تابع للغرفة الى تونس من 23 الى 25 مارس 2017، "ان المؤسسات الاسترالية اصبحت تهتم، في الفترة الاخيرة، بالاستثمار في بلدان شمال افريقيا ولا سيما تونس، وهي تسعى الى توطيد علاقات الشراكة معها في اطار المصلحة المشتركة".وأوضح ان زيارة الوفد الاسترالي الى تونس تعد "ايجابية وبناءة"، وهو ما سيتيح للغرفة تسليط الضوء على "أهمية الاستثمار مستقبلا بتونس والتشجيع على تطوير التبادل التجاري بين البلدين'' واشار الى أن ''الإعلام اضطلع بدور سلبي في التعريف بمنطقة شمال افريقيا، وقدم صورة خاطئة حول ما يحصل فيها من أحداث وعدم استقرار وهو ما أثر سلبا على مسألة الاستثمار وبعث المشاريع بها ''.ونوه رئيس الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة ''بمستوى المناخ الايجابي بتونس الذي يدحض هذه الفكرة المغلوطة'' معتبرا تجربة تونس ''رائدة في مجال الانتقال الديمقراطي ونموذجا بالنسبة لكل العالم العربي''. واضاف قائلا: إن ''مستوى الانفتاح بتونس مهم ويبعث على التفاؤل مثل حرية التعبير والتعليم المتطور ودور المرأة الملفت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالاضافة الى المستوى العالي للخبرات والكفاءات التونسية في العديد من المجالات بما يدعو حتما الى الاستثمار واحداث المشاريع بها''.ولاحظ ان ''ان كلفة المعيشة بتونس وتموقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعل منها قاعدة وبوابة للإنطلاق نحو أوروبا وإفريقيا علاوة على ما تزخر به موارد بشرية كفيلة باستقطاب المستثمرين الاجانب وخاصة الاستراليين منهم ''.ولفت الى ان ''الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة ستحرص على ابراز الصورة الايجابية لتونس وستشجع على رفع مستوى الاستثمار بين البلدين وتوطيد علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية بينهما، عبر التعريف بالاطر التشريعية والتشجيعات التي توفرها تونس للمستثمرين الاجانب خاصة بعد المصادقة على قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها... ".واكد رئيس الغرفة أن زيارة الوفد الاسترالي الى تونس، مثلت فرصة للتعرف على القطاعات التي يمكن ان تساهم في تعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بين الجانبين الاسترالي والتونسي وبالاساس في قطاعات السياحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والتعليم والصحة وكذلك الصمامات التحويلية في المجال الفلاحي.وختم جبور حديثه بالاعلان عن زيارة وفد استرالي رفيع المستوى يضم مسوؤولين ورجال أعمال، الى تونس نهاية العام الجاري (على الارجح في سبتمبر 2017)، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية والتعاون التجاري بين البلدين.يذكر ان الوفد الاسترالي الذي يزور تونس حاليا، يضم الى جانب اعضاء الغرفة الاسترالية العربية للتجارة والصناعة، الرئيس المدير العام للبنك الاسترالي العربي وممثلين عن بعض المؤسسات الاقتصادية وسفيرة استراليا بتونس (مع الاقامة بمالطا)، جوليان هينس.بن