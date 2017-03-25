جمعية ''لم الشمل'' تعمل على صياغة ''ميثاق وطني للديمقراطية المحلية التشاركية''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 16:06:23

- نظمت جمعية "لم الشمل" اليوم السبت لقاء دعت إليه منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية المحلية لعرض مسودة "ميثاق وطني للديمقراطية المحلية التشاركية" والعمل على اثرائها.و أوضح رئيس الجمعية المنصف بن سليمان أن اللقاء المنتظم اليوم والذي جمع قرابة 35 جمعية من كافة جهات البلاد يتضمن ورشة لصياغة "ميثاق وطني للديمقراطية المحلية التشاركية" بهدف تحديد رؤية المجتمع المدني للامركزية ولدور الجمعيات في تحقيقها والعلاقة مع السلط المحلية .واضاف في نفس السياق أن المرحلة الموالية، ستشهد تعيين لجنة ستقوم بتنظيم لقاءات جهوية لمزيد اثراء محتوى الميثاق ليتم لاحقا تنظيم لقاء وطني تُدعى إليه كافة الجمعيات المشاركة في صياغته معبرا عن أمله في الحصول على توقيع 500 جمعية بعد اتمام مشروع الميثاق على أن يتم تقديمه لاحقا للحكومة ولمجلس نواب الشعب .وحول اسباب العمل على صياغة هذا الميثاق اكد بن سليمان ان الظرفية التي تمر بها تونس المقبلة على الدخول في المرحلة الثالثة من الانتقال الديمقراطي بعد محطتي المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التشريعية والرئاسية ، ما يستوجب تحديد مقومات الديمقراطية التشاركية والحكم المحلي في الشق المتعلق بالمجتمع المدني.وقد تمت دعوة رئيس الهيئة العليا اللمستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي قدم مداخلة بخصوص الانتخابات المحلية ودور المجتمع المدني.يذكر أن مسودة الميثاق تضمنت مبادئ الحكم المحلي الديمقراطي والمشاركة المواطنية والسياسات القطاعية بالاضافة إلى طرق ووسائل المشاركة.