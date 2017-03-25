الحكم بالسجن وغرامة مالية على 8 اعضاء من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمزونة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 13:24:40

- أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد امس الجمعة احكاما غيابية على 8 اعضاء من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، تمثلت في السجن 8 اشهر من اجل نسبة امور غير قانونية لمواطن، و6 اشهر من اجل الاساءة الى الغير عبر وسائل الاتصال لكل واحد منهم، بالاضافة الى غرامة مالية تقدر ب2300 دينار.وتعود تفاصيل الحكم، حسب ما افاد به نائب القائم بالحق الشخصي معز صالحي الى "شكاية تقدم بها منوبه، وهو يشتغل عاملا بمخبر في معهد، بعد ان نسبت له امور غير قانونية، والاساءة له عبر وسائل الاتصال من قبل الاعضاء الثمانية للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي".شوقي/باشا