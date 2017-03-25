Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Zekraiatt  
Justice

الحكم بالسجن وغرامة مالية على 8 اعضاء من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمزونة

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد امس الجمعة احكاما غيابية على 8 اعضاء من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، تمثلت في السجن 8 اشهر من اجل نسبة امور غير قانونية لمواطن، و6 اشهر من اجل الاساءة الى الغير عبر وسائل الاتصال لكل واحد منهم، بالاضافة الى غرامة مالية تقدر ب2300 دينار.

وتعود تفاصيل الحكم، حسب ما افاد به نائب القائم بالحق الشخصي معز صالحي الى "شكاية تقدم بها منوبه، وهو يشتغل عاملا بمخبر في معهد، بعد ان نسبت له امور غير قانونية، والاساءة له عبر وسائل الاتصال من قبل الاعضاء الثمانية للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي".
شوقي/باشا



Publié le:2017-03-25 13:24:40

cadre-6dc07887cee2c106aa22d3c81fd63f02-2017-03-25 13:24:40
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140410



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140410 6083|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires