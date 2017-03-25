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إصابة عسكريين اثنين جراء انفجار لغم أرضي في أحد مرتفعات ولاية القصرين

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - أسفر صباح اليوم السبت ، انفجار لغم أرضي بأحد مرتفعات ولاية القصرين عن إصابة عسكريين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة وقد تمّ نقلهما على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات الضرورية وفق ما أفاد به صباح اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحس الوسلاتي .

وأوضح الوسلاتي لمراسلة (وات) بالقصرين أن هذا الانفجار وقع أثناء عمليات التمشيط التي تقوم بها الوحدات العسكرية بمرتفعات الجهة لتعقب العناصر الإرهابية، دون مزيد من التوضيحات عن مكان انفجار اللغم وخطورة إصابة العسكريين الاثنين .
من ناحيتها ذكرت مصادر عسكرية في الجهة لمراسلة (وات) أن انفجار اللغم وقع في منطقة بجبل الشعانبي وأن أحد العسكريين الاثنين ضابط إصابته خطيرة والثاني إصابته أقلّ خطورة.
لطيفة/جود



Publié le:2017-03-25 11:56:32

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