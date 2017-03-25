إصابة عسكريين اثنين جراء انفجار لغم أرضي في أحد مرتفعات ولاية القصرين

وأوضح الوسلاتي لمراسلة (وات) بالقصرين أن هذا الانفجار وقع أثناء عمليات التمشيط التي تقوم بها الوحدات العسكرية بمرتفعات الجهة لتعقب العناصر الإرهابية، دون مزيد من التوضيحات عن مكان انفجار اللغم وخطورة إصابة العسكريين الاثنين .
من ناحيتها ذكرت مصادر عسكرية في الجهة لمراسلة (وات) أن انفجار اللغم وقع في منطقة بجبل الشعانبي وأن أحد العسكريين الاثنين ضابط إصابته خطيرة والثاني إصابته أقلّ خطورة.
لطيفة/جود
Publié le:2017-03-25 11:56:32
Par:kamelwww (France )
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