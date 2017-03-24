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Economie

''جميع الاستثمارات في المجلة الجديدة للاستثمار ستكون حرة باستثناء بعض القطاعات'' (الرئيس المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي)

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - قال الرئيس المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خليل العبيدي، إن جميع الاستثمارات في المجلة الجديدة للاستثمار التي ستصدر يوم 1 افريل القادم ستكون حرة، إذ سيتم إعفاء 49 قطاعا من التراخيص وكراس الشروط باستثناء بعض القطاعات التي سيتم تنظيمها بقوانين قطاعية.

وأضاف خلال إشرافه مساء الجمعة في صفاقس، على افتتاح الندوة الوطنية للاستثمار التي تنتظم يومي 24 و25 مارس الجاري ببادرة من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ان المجلة الجديدة للاستثمار تتميز بسهولة النفاذ إلى السوق وعدم التمييز في جميع فصولها بين المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي ما عدى الفصل المتعلق بامتلاك الأراضي الفلاحية وتمكين المستثمر في القطاع الفلاحي من منح وحوافز هامة جدا تتراوح بين 15 و30 بالمائة فضلا عن دعم الاستثمار في الجهات.
من جهته أكد حاتم المزيو رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس في كلمة الافتتاح على أهمية دور المحامي المستشار في دفع عجلة التنمية والاستثمار في البلاد وذلك من خلال مساعدة المستثمر التونسي أو الأجنبي على فهم النصوص القانونية وتعريفه بالامتيازات والإعفاءات القانونية لدى الإدارات والوزارات والاستثمار في مناطق التنمية الجهوية.
يذكر ان برنامج الندوة الوطنية حول الاستثمار يتضمن أربع ورشات عمل سيتم خلالها تدارس واقع وأفاق الاستثمار في القطاع الصناعي والفلاحي والثقافي وذلك بناء على جملة من المداخلات يقدمها ثلة من الخبراء والمختصين.
ج/هب



Publié le:2017-03-24 20:28:40

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