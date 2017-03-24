جلسة عمل بوزارة الشؤون الدينية حول تنظيم موسم العمرة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 19:43:38

- مثل ملف موسم العمرة محور جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة، بإشراف وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، وبحضور رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، محمد علي التومي، وممثلين عن وزارات الشؤون الدينية والسياحة والنقل والديوان التونسي للسياحة وديوان المطارات الجوية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والبنك المركزي.وأفاد بلاغ إعلامي لوزارة الشؤون الدينية ، أن الحضور تولوا خلال الجلسة تقييم مسار العمرة، منذ انطلاق الموسم، موصين بتنظيم دورات تكوينية للمرافقين، وتفعيل دور الرقابة في المطارات وفي البقاع المقدسة، ومتابعة أداء وكالات الأسفار، ومزيد تحسين الخدمات المسداة للمعتمرين.ودعا عظوم، بالمناسبة، إلى تكثيف الجهود بين كل المتدخلين للاستعداد لعمرة شهري شعبان ورمضان، التي تشهد إقبالا من التونسيين، حسب الإحصائيات في الغرض، موصيا بضرورة احترام تراتيب العمل في تونس والمملكة العربية السعودية "حتى يكون المعتمر التونسي خير سفير لبلاده بين الجاليات المسلمة"، وفق تعبيره.