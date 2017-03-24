سليانة: نحو استثمار 13 مليون دينار في إنتاج زيوت الزيتون واللوز المعدة للتصدير نحو البلدان الافريقية

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 20:34:44

- عبر مستثمر فرنسي عن استعداده للانتصاب في ولاية سليانة، وذلك بتركيز وحدة صناعية متطورة تكنولوجيا، وقادرة على تحويل الزيتون واستخراج الزيوت وتوجيهها إلى التصدير الكلي نحو البلدان الإفريقية، مشيرا الى أن المشروع الذي ينوي بعثه تتراوح كلفته ما بين 5 و6 ملايين يورو، أي ما يعادل 13 مليون دينار تونسي.واستمع المستثمر لدى استقباله، الجمعة، من قبل علي سعيد، والي سليانة، بحضور ممثلين عن الدوائر الفلاحية وهياكل المساندة في مجال الاستثمار، إلى بيانات حول واقع قطاع الزيتون في ولاية سليانة وآفاق تطوير غاباته، وفق مضمون وتوجهات الخطة الجهوية الموضوعة في الغرض للفترة 2016 / 2020.وأفاد بالمناسبة بأنه سوف يركز في مشروعه على المنتوج البيولوجي، معتمدا في نشاطه على الشراكة مع الفلَاحين، من خلال ضبط استراتيجية لاختيار المنتوجات الجيدة التي تستجيب للشروط والمواصفات العالمية ومقتضيات المنافسة العالية.وأكد في حواره مع الإطارات الجهوية، أن المشروع الذي ينوي بعثه سوف يساهم في جهود التشغيل، وفي تطوير مردودية الإنتاج الفلاحي، المنصوص عليه في إطار الخطة الجهوية للنهوض بقطاع الزياتين في ولاية سليانة وتثمين مخلفات تحويله.وأشار، من ناحية أخرى، إلى أن مكونات المشروع، الذي يعتبر مجددا، تتضمن استخراج زيت اللوز، وتكوين خليط بينه وبين زيت الزيتون، وهو منتوج جديد مطلوب في الأسواق العالمية، اعتبارا لقيمته الغذائية والصحية، مبرزا آفاق ترويج واستهلاك زيت الزيتون وقدرته على اقتحام البلدان الافريقية.وتم الاتفاق بين السلطات الجهوية والمستثمر، على إعداد دراسة فنية شاملة، بالتعاون بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تنمية الشمال الغربي وفرع وكالة النهوض بالصناعة، تكون جاهزة في غضون 15 أفريل المقبل، وتتضمَن كافة المعطيات الدقيقة اللازمة لانطلاقة المشروع، والإمكانيات الإنتاجية المتوفرة في الجهة، والتي من شأنها أن تشكل قاعدة لنجاحه.كنز