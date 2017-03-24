حلقة نقاش في مدنين حول انتظارات الشباب من الانتخابات البلدية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 21:02:46

- مثلت الانتخابات البلدية، وانتظارات الشباب منها، ومدى مشاركته في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ومستقبل اللامركزية والديمقراطية التشاركية في تونس، موضوع حلقة نقاش انتظمت، اليوم الجمعة، في مدينة مدنين ببادرة من منظمة "انا يقظ" التي دعت لحلقة النقاش 3 من ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب ومجموعة من مكونات المجتمع المدني، غير ان التظاهرة سجلت غياب النواب المدعوين مما اثار استياء في صفوف المشاركين.وبالمناسبة، أفاد ايمن لطرش عن منظمة "انا يقظ" في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان حلقة النقاش هذه تهدف إلى معرفة اراء الشباب ومواقفهم من الانتخابات البلدية، والبحث عن حلول لتعزيز مشاركة الشاب فيها، وانخراطه في هذا الاستحقاق الانتخابي من اجل تدارك العزوف الذي رافق الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية ، وفتح الحوار حول مسألة اتخاذ القرار في السلطة المحلية، ومدى الاخذ بالاعتبار بمقترحات المجتمع المدني.وأجمع المشاركون من الشباب على غياب الثقة لدى الشاب في خوض الانتخابات والمشاركة فيها سواء كمترشحين او ناخبين، واعتبروا ان الاحزاب السياسية تستغل الشباب وتسعى الى استقطابه ليس عن قناعة ووعي بقدراته وإنما كنقطة او صوت ورقم ترفع به حصيلتها، مشددين على ان غياب النواب في حلقة النقاش اليوم عمق تلك الهوة وعدم ثقة الشباب في المسؤولين والاحزاب.وأكدوا ان الانتخابات المقبلة لن تبتعد عن الانتخابات الماضية في مستوى عزوف الشباب اذا ما تواصل التعامل مع هذه الفئة بنفس الطريقة وعدم تشريكها في القرار والاستئناس بمقترحاتها.بر/يسر