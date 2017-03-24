الأستاذ عبد المجيد العبدلي: الاغتيالات السياسية بعد 14 جانفي هدفها إفشال الثورة التونسية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 19:28:02

- قال أستاذ القانون الدولي بجامعة تونس، عبد المجيد العبدلي، إن الاغتيالات السياسية المرتكبة بعد 14 جانفي 2011، كان هدفها إفشال الثورة التونسية".وأضاف العبدلي، في محاضرة تحت عنوان "الاغتيالات السياسية والأجندات الدولية"، ألقاها بالمقر المركزي لحركة "وفاء" مساء الجمعة، أن أطرافا أجنبية وأخرى داخلية "ساهمت في ارتكاب هذه الاغتيالات".وقال في ذات السياق إن أجهزة مخابراتية دولية، ناشطة بالداخل، إضافة الى من أسماهم بـ"بقايا النظام السابق" هم من يقفون وراء هذه الاغتيالات، وفق تعبيره.وأشار إلى أنه " تم اختيار الضحايا بدقة، إذ تم اغتيال شخصيات سياسية دخلت وجدان جزء من الشعب التونسي، على غرار محمد البراهمي وشكري بلعيد".وذكر العبدلي أن الكيان الصهيوني اعترف علنا بضلوعه في عملية اغتيال المهندس محمد الزواري، إلا أن "الأجهزة التونسية لم تتحرك قيد أنملة"، بحسب تقديره.واعتبر أن هذه الاغتيالات ساهمت في إفشال الثورة التونسية، وأن ما وصلت إليه في تونس من أزمة يمكن اعتباره أسوأ من حال البلاد في 2010. وقال في هذا الخصوص "نتمنى أن يتم الكشف عن المجرمين ومحاسبتهم، وأن تنطلق الثورة من جديد".من جهته، أكد أمين عام حزب حركة وفاء، عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لـ"وات" على هامش هذا اللقاء، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينظمها الحزب، في سياق تمتين المعرفة السياسية، بعد 60 سنة من التصحر السياسي، بحسب تعبيره.واعتبر أن المشهد السياسي في تونس لم يتشكل بعد، مشيرا الى أن حركة وفاء "تساهم في تكوين كوادر حزبية وتسليحها بالمعرفة لتشكيل مشهد سياسي حقيقي في تونس ".أيمن