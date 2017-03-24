مقاضاة أساتذة تربية بدنية معتصمين بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 19:23:42

- تقدم مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يتهم فيها سبعة أساتذة تربية بدنية بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد معتصمين منذ 14 مارس الجاري بإدارة المعهد المذكور ب"تعطيل حرية العمل والاعتصام بمكتب االكاتبة مما اثر على سير العمل ".وقد تعهدت الفرقة العدلية بمنوبة بالبحث في الشكاية وذلك باستدعاء المعتصمين بمقر الفرقة لكنهم لم يحضروا لمقرها للاستماع اليهم في ما يتعلق بالتهمة الموجهة اليهم حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الاساسية لأساتذة التربية البدنية بالمعهد جمال لزهر مراسلة "وات" بالجهة . وقد نفى نفس المصدر تعطيله وبقية المعتصمين لحرية العمل بالمعهد خاصة ان الاسبوع الجاري يتزامن مع العطلة الجامعية .كما اعتبر ذات المصدر" ان اعتصام الاساتذة سلمي ومشروع اذ يتحصلون على رواتبهم منذ بداية السنة الدراسية الى اليوم دون ان يدرّسوا رغم الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة في الاطار والذي يمكنهم من حق العودة للتدريس بالمعهد لكن ادارة المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد رفضت تنفيذه بتعلة الزيادة على النصاب "حسب تعبيره .واشار الى ان المعتصمين يعتزمون التصعيد بالقيام باضراب جوع وحشي ما لم تستجب الادارة لمطلبهم المتمثل في تسليمهم جداول الاوقات وتمكينهم من التدريس .ر / ن ع /ص.زهو