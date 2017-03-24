Radio Babnet Tunisie  On Air: Nabiha karaouli - Yama Waja3touha  

مقاضاة أساتذة تربية بدنية معتصمين بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - تقدم مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يتهم فيها سبعة أساتذة تربية بدنية بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد معتصمين منذ 14 مارس الجاري بإدارة المعهد المذكور ب"تعطيل حرية العمل والاعتصام بمكتب االكاتبة مما اثر على سير العمل ".

وقد تعهدت الفرقة العدلية بمنوبة بالبحث في الشكاية وذلك باستدعاء المعتصمين بمقر الفرقة لكنهم لم يحضروا لمقرها للاستماع اليهم في ما يتعلق بالتهمة الموجهة اليهم حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الاساسية لأساتذة التربية البدنية بالمعهد جمال لزهر مراسلة "وات" بالجهة . وقد نفى نفس المصدر تعطيله وبقية المعتصمين لحرية العمل بالمعهد خاصة ان الاسبوع الجاري يتزامن مع العطلة الجامعية .

كما اعتبر ذات المصدر" ان اعتصام الاساتذة سلمي ومشروع اذ يتحصلون على رواتبهم منذ بداية السنة الدراسية الى اليوم دون ان يدرّسوا رغم الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة في الاطار والذي يمكنهم من حق العودة للتدريس بالمعهد لكن ادارة المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد رفضت تنفيذه بتعلة الزيادة على النصاب "حسب تعبيره .
واشار الى ان المعتصمين يعتزمون التصعيد بالقيام باضراب جوع وحشي ما لم تستجب الادارة لمطلبهم المتمثل في تسليمهم جداول الاوقات وتمكينهم من التدريس .
ر / ن ع /ص.
زهو



Publié le:2017-03-24 19:23:42

cadre-ee593f0592b443249eed3d05922bef19-2017-03-24 19:23:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140385



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140385 150|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires