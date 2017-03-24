وقفة سلمية بالمنستير لخريجي التمريض العاطلين عن العمل منذ 2012

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 20:01:36

- نفذ ، اليوم الجمعة، الممرضون العاطلون عن العمل منذ سنة 2012 وإلى غاية 2016 وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، للمطالبة بتشغيلهم وللتعبير عن رفضهم للقائمة التي اعتبروها "مسقطة" و التي احتوت أسماء ممرضين من مختلف الولايات الأخرى للعمل في القسم الجديد لأمراض الدم في المنستير، معتبرين ان ولايتهم هي آخر ولاية في الانتدابات.وأوضح، أنيس العريبي، ممرض عاطل عن العمل و متخرج منذ سنة 2012 في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الممرضين العاطلين عن العمل نظموا هذه الوقفة لمطالبة السلط المعنية بالتعجيل، في استكمال انتداب دفعة 2012 على الأقل والتي تعدّ 140 ممرضا وممرضة، وهي القائمة الوحيدة الجاهزة حاليا، ودفعة 2013 التي لم يتم بعد ضبط ترتيب قائمتها، معتبرا أنّ ذلك يعد تقصيرا من الإدارة المعنية واحتقارا لهم لتصبح بذلك "ولاية المنستير منسية حتى من وزارة الصحة"، وفق تقديره.وأضاف أن المحتجين يريدون، من خلال هذه الوقفة، لفت نظر السلط المعنية الى أنّ ترتيب ولاية المنستير من حيث الانتدابات هو الأخير مقارنة ببقية الولايات، وفق تقديره، قائلا إنّ "هناك ولايات انطلقت في تشغيل دفعة الممرضين المتخرجين سنة 2016 وأنّ ولاية المهدية بصدد تشغيل آخر دفعة 2013 وولاية سيدي بوزيد آخر دفعة 2014"، وفق قوله.وبخصوص القسم الجديد لأمراض الدم في المنستير والقابل لتشغيل 11 ممرضا، اعتبر العريبي أنّه كان من المفروض انتداب ممرضين من العاطلين عن العمل من الجهة في هذه الخطط للحاق ببقية الولايات في عملية انتداب الممرضين، مؤكدا رفضهم لهذه القائمة، التي اعتبروها "فوقية" و "مسقطة".و دعا السلط المعنية إلى الإهتمام بشكل أكبر بتشغيل العاطلين عن العمل من الإطار الشبه الطبي والذي يشمل، إلى جانب الممرضين، تقني الصحة ومساعدي الصحة، الذين طالت بطالتهم فالبعض منهم متخرج منذ 2008.وطالب المحتجون بتفسير مقنع من الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ومن وزارة الصحة بشأن عدم وجود انتدابات للممرضين من الجهة، التي تعدّ عدّة مؤسسات صحية تشكو من نقص كبير على مستوى الممرضين، معتبرا أنّ "القول القاضي بتأخير الانتدابات بسبب عدم توفر الاعتمادات الكافية لا يعد سببا مقنعا باعتبار أن بقية الولايات بصدد انتداب الممرضين"، حسب قوله.من جانبه، قال أنيس خروبي مساعد صحي عاطل عن العمل متخرج منذ سنة 2008 إنه "يعاني ظروفا اجتماعية صعبة باعتباره الابن البكر لأسرة توفي عائلها وتضم شخصا حاملا لإعاقة، و على الرغم من تقدمه بعدة مطالب للتشغيل منذ سنوات الا أنه لم يلق آذانا صاغية وباءت مجهوداته بالفشل"، حسب تعبيره.تم/أم