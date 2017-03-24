إفراغ حمولة نفايات استشفائية في منطقة الموازير بقابس

وأضاف نفس المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان خبراء الوكالة تحولوا على عين المكان، أين وجدوا كمية هامة من تلك النفايات بمجرى وادي الموازير، وقد تم الاتصال بمركز الحرس الوطني بقابس الجنوبية، الذي تولى الاحتفاظ بالشخص المخالف والشاحنة المعدة لنقل الحمولة وتم تحرير محضر مخالفة بيئية ضده.
وأوضح أن دورية للحرس الوطني رافقت الشخص المخالف إلى مكان الحادثة أين قام برفع النفايات ونقلها إلى مقر الشركة في ولاية قفصة ليحال بعد ذلك مع ملفه إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
من جانبه، أوصى والي قابس منجي ثامر باتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن المؤسسة التي أفرغت حمولة النفايات الإستشفائية بمنطقة الموازير، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بما يحول دون تكرار مثل هذه المخالفات البيئية.
مر/ أم
Publié le:2017-03-24 17:57:30
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
Sur: إضراب عام يوم الاربعاء 5 أفريل 2017 بكافة المؤسسات الصحية العمومية