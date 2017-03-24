إفراغ حمولة نفايات استشفائية في منطقة الموازير بقابس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 17:57:30

- قامت شاحنة تابعة لشركة مختصة في نقل ومعالجة النفايات الاستشفائية قادمة من جزيرة جربة، بإفراغ حمولتها في منطقة الموازير من معتمدية قابس الجنوبية مما أثار غضبا في صفوف متساكني المنطقة، وفق ما أكده، اليوم الجمعة، مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لحماية المحيط.وأضاف نفس المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان خبراء الوكالة تحولوا على عين المكان، أين وجدوا كمية هامة من تلك النفايات بمجرى وادي الموازير، وقد تم الاتصال بمركز الحرس الوطني بقابس الجنوبية، الذي تولى الاحتفاظ بالشخص المخالف والشاحنة المعدة لنقل الحمولة وتم تحرير محضر مخالفة بيئية ضده.وأوضح أن دورية للحرس الوطني رافقت الشخص المخالف إلى مكان الحادثة أين قام برفع النفايات ونقلها إلى مقر الشركة في ولاية قفصة ليحال بعد ذلك مع ملفه إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.من جانبه، أوصى والي قابس منجي ثامر باتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن المؤسسة التي أفرغت حمولة النفايات الإستشفائية بمنطقة الموازير، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بما يحول دون تكرار مثل هذه المخالفات البيئية.مر/ أم