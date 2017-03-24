اجراءات جهوية لدعم النشاط البحري بغار الملح من ولاية بنزرت

و تقرر، خلال الجلسة التي انعقدت بحضور السلط الجهوية والمحلية وكافة الطراف ذات العلاقة، تجهيز ميناء الصيد البحري بغار الملح بالرافعة الموجودة، حاليا، بميناء جرزونة وتهيئة المسطحات الخاصة بها، عن طريق برنامجي التنمية المندمجة او التنمية الجهوية او عن طريق ديوان الموانئ البحرية.
كما تمت خلال ذات الجلسة برمجة أشغال جهر الميناء ومداخله في غضون سنة 2018 على اقصى تقدير عن طريق السلط المعنية في الجهة بالتنسيق مع بقية آليات التمويل المركزية، وبرمجة تهيئة وانجاز سوق السمك بفضاء الميناء القديم خلال السنة الجارية 2017 ، والحرص على متابعة مدى تقيد كل الاطراف بكراس الشروط الخاصة بانتصاب " الدرينة" بالبحيرة .
يشار الى أن عددا من بحارة غار الملح كانوا قد نفذوا، الاسبوع الفارط، وقفة احتجاجية اغلقوا، على إثرها، مدخل ميناء غار الملح، مطالبين السلط المعنية بالتدخل لحل الاشكاليات البحرية والبيئة، التي تشكوا منها المنطقة، قبل ان يتم الاتفاق مع والي بنزرت على برمجة الجلسة التي انعقدت اليوم لايجاد الحلول العملية الممكنة لتدعيم النشاط البحري والبيئي بكامل المنطقة.
طارق/أم
Publié le:2017-03-24 19:08:28
Par:mandhouj (France )
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