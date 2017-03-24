''العد التنازلي 48 ساعة'' يربط العلاقة بين الباعثين الشباب والمستثمرين

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 17:45:06

- ينطلق "العد التنازلي 48 ساعة" الجمعة وحتى الاحد 26 مارس 2017 بجزيرة جربة، وهو لقاء تنافسي يسعى لربط علاقات بين أصحاب المشاريع من الشباب وصناع التغيير بولاية مدنين مع المستثمرين والممولين في الجهة بهدف تمكينهم من تطوير أفكارهم ونشاطاتهم.وتقوم بهذه المبادرة المنصة الالكترونية "ميكرو منتور تونس"، التي تعمل على ربط العلاقات بين الباعثين والمسيرين، والتي تشرف عليها المنظمة غير الحكومية "مورسي كوربس تونس"، والتي تنشط في مجال التنمية الاقتصادية.ويراهن "ميكرو منتور" من خلال "العد التنازلي 48 ساعة" على الامكانات الابداعية و الابتكار لدى شباب مدنين، احدى أكثر الولايات تضررا من البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.ويمكن للشباب، تعزيزا للاصلاحات الاقتصادية ودور الدولة، احداث التغيير والاسهام في تنمية جهتهم.وعلى امتداد ثلاثة أيام يقوم أصحاب المشاريع وصناع التغيير على تطوير أفكارا جديدة يمكن أن يستفيد منها المناخ الاقتصادي المحيط بهم.وتقدم جزيرة جربة المثال في هذا الاطار اعتبارا الى قدرتها على تطوير ولاية مدنين بفضل امكانياتها السياحية.ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في اطار برنامج "تونس تخدم"، الذي يعد مشروعا لدعم التشغيل و دفع المبادرة لدى الشباب في تونس، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويله. ويتمحور حول منافسة من ثلاثة أصناف.وتهم المسابقة الأولى صنف تطوير افكار الاعمال المجددة والمجزية. ويحصل الفائزن الاربعة الاوائل على اشتراك سنوي ب"كوزي كوووركنغ كوفي". وتتعلق المسابقة الثانية بالمؤسسة الناشئة توفر امكانات هامة للنمو. ويفوز صاحب الجائزة الاولى على مجموعة تسويق.وتتمثل المسابقة الثالثة في تنافس بين الشباب المهتم المشاريع الاجتماعية.ويتمكن الفائزون الاربعة الاوائل من الحصول على مرافقة من قبل محاضن المؤسسات.م/سلمى/ناد