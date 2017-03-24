ابرام عقد لاحداث محطة لانتاج الطاقة الشمسية في ولاية توزر

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 17:41:56

- سيتم انجاز محطة لانتاج الطاقة الشمسية بولاية توزر، بموجب عقد أبرمته الخميس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع شركة ترنينيرجيا الايطالية.وأشار بلاغ أصدرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى أن التوقيع على العقد، جرى أمس بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، من قبل الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف هرابي، ورئيس مجلس ادارة الشركة الايطالية ترنينيرجيا ستيفانو ناري.ويقدر انجاز هذه المحطة ب1،5 مليون أورو.ويهدف انجاز هذه المحطة حسب ذات البلاغ، الى تنويع القدرات الطاقية في البلاد وتعزيز استغلال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، ومن المنتظر أن يدخل الاستغلال مع موفى شهر ماي 2018.وأوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن مشروع انجاز المحطة الشمسية بتوزر قد تم في اطار طلب عروض دولي، مؤكدة بأن اختيار شركة ترنينيرجا يعكس تفوق قدرات هذه الشركة في تركيز المحطات الشمسية بعدد من بلدان العالم.م/مر/حر