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Economie

ابرام عقد لاحداث محطة لانتاج الطاقة الشمسية في ولاية توزر

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - سيتم انجاز محطة لانتاج الطاقة الشمسية بولاية توزر، بموجب عقد أبرمته الخميس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع شركة ترنينيرجيا الايطالية.

وأشار بلاغ أصدرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى أن التوقيع على العقد، جرى أمس بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، من قبل الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف هرابي، ورئيس مجلس ادارة الشركة الايطالية ترنينيرجيا ستيفانو ناري.
ويقدر انجاز هذه المحطة ب1،5 مليون أورو.

ويهدف انجاز هذه المحطة حسب ذات البلاغ، الى تنويع القدرات الطاقية في البلاد وتعزيز استغلال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، ومن المنتظر أن يدخل الاستغلال مع موفى شهر ماي 2018.

وأوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن مشروع انجاز المحطة الشمسية بتوزر قد تم في اطار طلب عروض دولي، مؤكدة بأن اختيار شركة ترنينيرجا يعكس تفوق قدرات هذه الشركة في تركيز المحطات الشمسية بعدد من بلدان العالم.

م/مر/حر


Publié le:2017-03-24 17:41:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 140378

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 18h 03m | Par           
Bonjour félicitations bon courage continuer merci que LE TRÈS BON DiEU vous aide et protège le peuple et l'État cordialement



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