مصباح هلالي رئيسا مديرا عامّا جديدا للصوناد

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 17:39:55

- أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الجمعة 24 مارس 2017 أنه تقرّر تعيين مصباح هلالي رئيسا مديرا عامّا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.