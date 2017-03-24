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Economie

مصباح هلالي رئيسا مديرا عامّا جديدا للصوناد

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الجمعة 24 مارس 2017 أنه تقرّر تعيين مصباح هلالي رئيسا مديرا عامّا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.




Publié le:2017-03-24 17:39:55

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