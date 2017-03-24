وفد من رجال الأعمال التونسيين يلتقي مسؤولين بوزارة الصناعة الايفوارية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 18:24:19

التقى وفد من أصحاب المؤسسات التونسية، بمستشاري وزير الصناعة الايفواري، خلال جلسة عقدت الجمعة، بمقر الوزارة بأبيدجان.وتم التطرق بالمناسبة الى كيفية دعم التعاون بين البلدين في القطاعين التجاري والصناعي، بحسب ما أكدته رئيسة كونكت الدولية منية السعيدي.وأوضحت السعيدي في تصريح ل(وات)، بأنه تم تناول أهمية تحفيز الاستثمار وبحث امكانيات بعث شراكات تونسية ايفوارية في قطاع الصناعة، مؤكدة توفر حوافز تشجيعية هامة للاستثمار في الكوت ديفوار، التي تمثل بوابة نحو البلدان الافريقية جنوب الصحراء.واعتبرت، أن تونس تمكنت من تحصيل خبرات مهمة في المجالين الصناعي وفي تصدير الكفاءات، يقابله وجود برنامج للتنمية الصناعية يشمل عدة مجالات في الكوت ديفوار، ومنها النسيج والصناعات الالكترونية والغذائية وتركيب السيارات.وحثت رئيسة كونكت الدولية، الصناعيين التونسيين على التموقع بالسوق الايفوارية واصفة اياها ب"الواعدة"، مشددة على، أهمية بعث شراكات تونسية ايفوارية بكافة المجالات الاقتصادية".وأفادت ذات المسؤولة، بأنها وجهت الدعوة الى المسؤولين بوزارة الصناعة الايفوارية لزيارة المناطق الصناعية بتونس.م/نهل/حر