Radio Babnet Tunisie  On Air: Bsillis - Ya Raga2y  
Politique

إضراب عام يوم الاربعاء 5 أفريل 2017 بكافة المؤسسات الصحية العمومية

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - أقرت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لدى انعقادها اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام يوم الاربعاء 5 أفريل 2017 بكافة المؤسسات الصحية العمومية.

وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة، كمال ساسي في تصريح ل(وات) ان قرار الإضراب الذي يشمل الاطار شبه الطبي والاداريين والعملة بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، يأتي للمطالبة بالخصوص بتطبيق جملة من الاتفاقات والمحاضر المبرمة مع وزارة الصحة والإسراع بإنقاذ المستشفيات العمومية واتخاذ الاجراءات العاجلة المستوجبة.
وأضاف ان الجامعة العامة للصحة تطالب بإحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل 2 على كافة العاملين في القطاع، مجددا التسمك بإقرار الترقية الاستثنائية لكل الأعوان وإصدار الأوامر المتعلقة بأعوان التنفيذ والاستقبال وتأجير الأعياد الوطنية والدينية ونقل المرضى ومجانية العلاج.
يشار إلى ان منظوري الجامعة العامة للصحة شاركوا أمس الخميس، إلى جانب بقية الأسلاك العاملة في القطاع الصحي، في التجمع الاحتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، تنديدا بالحكم القضائي الصادر في حق الطبيب الأخصائي في التخدير سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس أصدرت الاربعاء الماضي حكما بالسجن سنة لسليم الحمروني وستة أشهر لصالح عبد اللاوي، بتهمة ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض.
سنا



Publié le:2017-03-24 17:21:13

cadre-80a5c63100a690e91a50824310341d96-2017-03-24 17:21:13
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 140375

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 18h 07m | Par           
أكثر بلاد في الإضرابات هي تونس ، شوفو الديمقراطية في البلاد العمياء ، بلاد عمال و هي توخر هاذوما الناس يلزمهم رجل من حديد العصا لمن عصا ، إلي يحب يخدم شاد القهوة على خاطر ما عندوش كتف صحيح و إلي دخلو بالمعارف و الرشوة ديما في الإضرابات



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140375 1904|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires