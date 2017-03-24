Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 17:21:13

- أقرت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لدى انعقادها اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام يوم الاربعاء 5 أفريل 2017 بكافة المؤسسات الصحية العمومية.وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة، كمال ساسي في تصريح ل(وات) ان قرار الإضراب الذي يشمل الاطار شبه الطبي والاداريين والعملة بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، يأتي للمطالبة بالخصوص بتطبيق جملة من الاتفاقات والمحاضر المبرمة مع وزارة الصحة والإسراع بإنقاذ المستشفيات العمومية واتخاذ الاجراءات العاجلة المستوجبة.وأضاف ان الجامعة العامة للصحة تطالب بإحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل 2 على كافة العاملين في القطاع، مجددا التسمك بإقرار الترقية الاستثنائية لكل الأعوان وإصدار الأوامر المتعلقة بأعوان التنفيذ والاستقبال وتأجير الأعياد الوطنية والدينية ونقل المرضى ومجانية العلاج.يشار إلى ان منظوري الجامعة العامة للصحة شاركوا أمس الخميس، إلى جانب بقية الأسلاك العاملة في القطاع الصحي، في التجمع الاحتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، تنديدا بالحكم القضائي الصادر في حق الطبيب الأخصائي في التخدير سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي.وكانت المحكمة الابتدائية بقابس أصدرت الاربعاء الماضي حكما بالسجن سنة لسليم الحمروني وستة أشهر لصالح عبد اللاوي، بتهمة ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض.سنا