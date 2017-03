ABDELKAFi, s’entretient avec le représentant de la Tunisie au C A de la BERD

Vendredi 24 Mars 2017







Publi le:2017-03-24 15:31:44

M. Mohamed Fadhel ABDELKAFI, Ministre du Dveloppement, de lInvestissement et de la Coopration Internationale, a reu aujourdhui au sige de son dpartement M. Douglas NEVISON, lAdministrateur Reprsentant de la Tunisie au Conseil dAdministration de la Banque Europenne pour la reconstruction et le Dveloppement (BERD).M. ABDELKAFI, a soulign cette occasion, quen dpit de la situation conomique et financire difficile et non confortable, la Tunisie dispose dun norme potentiel de croissance, passant en revue les rformes socio-conomiques mener, dont essentiellement la rforme de ladministration, la restructuration des banques et des entreprises publiques, la rforme des caisses sociales, la modernisation du secteur agricole et lamlioration de lenvironnement de linvestissement.Il a fait savoir que ces rformes visent la redynamisation de lconomie nationale pour faire face aux dfis majeurs tels que, la rduction du taux de chmage et de la pauvret, ainsi que le dveloppement des rgions de lintrieur.M. ABDELKAFI, a exprim sa satisfaction du niveau et de la qualit de la coopration avec la BERD, et le souhait de la voir sintensifier davantage.Pour sa part, M. NEVISON, a soulign lintrt quaccorde la Banque la Tunisie et sa disposition de continuer son appui et sa contribution au dveloppement du pays, ajoutant que lAssemble de la Banque qui aura lieu au mois de Mai prochain Chypre, fournira une occasion propice pour promouvoir la Tunisie et prsenter ses programmes de dveloppement.