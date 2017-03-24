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Economie

نحو 2000 يحجون الى الغريبة هذه السنة (روني الطرابلسي)

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - "سيتوافد حوالي 2000 من الحجاج اليهود هذه السنة على "الغريبة"، ومن المتوقع ان يتضاعف عدد الوافدين مقارنة بسنة 2016"، وفق تصريح ادلى به الى "وات" بباريس صاحب وكالة اسفار "روايال فيرست فواياج"، روني الطرابلسي، مشيرا الى ان "الغريبة قادرة على احتضان 20 الف حاج، وهو هدف نعمل على بلوغه". وقال "إنه تم تنظيم عملية ترويجية لحج الغريبة يوم 22 مارس 2017 ببروكسال".

واعتبر الطرابلسي ان "عودة الحجاج هذه السنة الى "الغريبة" يعد ثمرة صمود وعودة استباب الامن.
وتابع يجب ان تنفتح "الغريبة" على كل العالم وليس فقط على التونسيين المقيمين في فرنسا".
وذكر بان "موسم حج الغريبة انتهى السنة المنقضية بتوافد 600 شخص".
ويعد حج "الغريبة" بجزيرة جربة طقسا سنويا يجري في اقدم كنيس يهودي في افريقيا ويتم الاحتفال به كل سنة في اليوم 33 من عيد الفصح اليهودي الموافق هذا العام ليوم 10 افريل 2017 الح



Publié le:2017-03-24 15:14:22

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