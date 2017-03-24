نحو 2000 يحجون الى الغريبة هذه السنة (روني الطرابلسي)

واعتبر الطرابلسي ان "عودة الحجاج هذه السنة الى "الغريبة" يعد ثمرة صمود وعودة استباب الامن.
وتابع يجب ان تنفتح "الغريبة" على كل العالم وليس فقط على التونسيين المقيمين في فرنسا".
وذكر بان "موسم حج الغريبة انتهى السنة المنقضية بتوافد 600 شخص".
ويعد حج "الغريبة" بجزيرة جربة طقسا سنويا يجري في اقدم كنيس يهودي في افريقيا ويتم الاحتفال به كل سنة في اليوم 33 من عيد الفصح اليهودي الموافق هذا العام ليوم 10 افريل 2017 الح
Publié le:2017-03-24 15:14:22
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
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