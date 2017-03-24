رجال أعمال : تونس تأخرت في النفاذ الى السوق الافريقية... وعليها المثابرة لاتخاذ موقعا بهذا الفضاء

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات



abidjan





Publié le:2017-03-24 15:08:22

"للأسف فان تونس تأخرت كثيرا في التوجه نحو السوق الافريقية واكتفت لعدة عقود بالأسواق الأوروبية التقليدية" ذلك ما أكده محمد التونسي مدير عام مؤسسة بوليمار المختصة في صناعة المواد البلاستيكية الموجهة الى المجالات الالكترونية والكهربائية وصناعة السيارات.وتابع التونسي، الذي يزور الكوت ديفوار للمشاركة مع وفد من رجال أعمال تونسيين في أشغال الدورة السادسة للايام الوطنية الترويجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتظمة بالكوت ديفوار من 23 الى 25 مارس 2017 "لقد سبقتنا عدة دول أخرى على غرار المغرب وتركيا والصين ولبنان واستفادت من نسب النمو الهامة، التي تحققها بلدان القارة، والتي توفر فضاء اقتصاديا هاما يقطنه 300 مليون نسمة".واستدرك "من الضروري المثابرة وتكثيف مثل هذه البعثات الاقتصادية نحو مختلف الدول الافريقية والتنويع فيها بهدف الاستكشاف وتكوين شبكات علاقات سياسية واقتصادية وادارية وتسهيل بالتالي عمليات الانتصاب والاستثمار في هذه السوق واتخاذ موقعا ضمنها في ظل توفر الموارد البشرية التونسية".وتوصلت الكوت ديفوار، التي تعد 22 مليون نسمة، الى تحقيق نسب نمو تتراوح بين 8 و10 بالمائة وهي مرشحة للتطور بشكل أكبر.وتعد الكوت ديفوار "حضيرة بناء مفتوحة في جميع المجالات" وتوفر فرص هامة للاستثمار والشراكة.يذكر أن عددا من المؤسسات التونسية نجحت في النفاذ الى هذه السوق على غرار سوروبات (أشغال عامة) بشهادة الوزير الاول الايفواري، الذي ثمن "النجاحات التونسية في الكوت ديفوار".يذكر أن كنفيدرالية مؤسسات المواطنة "كوناكت الدولية" تقوم بتأطير زيارة وفد رجال الأعمال التونسيين الى العاصمة الايفوارية ابيدجان.ويضم الوفد ثلة من المستثمرين في عدة مجالات اقتصادية على غرار الصناعات الغذائية والصحة والاشغال العامة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والخدمات.ويتقدم هذا الوفد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري.م/نهل/ناد