القبض في رأس الجبل ببنزرت على عنصر تكفيري يشتبه في تواصله مع جهات ارهابية ببؤر التوتر

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 15:35:14

- تمكنت، فجر اليوم الجمعة، المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صيل المنطقة في محل سكناه الكائن بحد مناطق رأس جبل، وذلك للاشتباه بتواصله مع جهات ارهابية في عدد من بؤر التوتر، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) ببنزرت.و أوضح ذات المصدر ان مصالح الارشاد الامني المختصة في مكافحة الانشطة الارهابية، وبعد ان رصدت عبر تحريات امنية دقيقة حركة مريبة للمتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، نصبت له كمينا أمنيا محكما مكن من إلقاء القبض عليه، موضحا أن تفتيش المكان أسفر عن العثور على الحاسوب الشخصي للمتهم والذي كان يحتوي على أشرطة مصورة ذات طابع إرهابي، الى جانب تدوينات شخصية للمعني يعتبر فيها اجهزة الدولة ومصالحها الامنية والسلط المحلية طواغيت تجب محاربتهم.وأشار الى أن المتهم مصنّف بالخطير جدا، وهو ومحل متابعة امنية لصيقة بعد عودته الى تونس من إحدى بؤر التوتر سنة 2013 وقد تم ايقافه عديد المرات في قضايا إرهابية الى جانب صدور قرار منع من السفر بشأنه، على حد قوله.طارق/أم