الخطوط التونسيّة: منع الأجهزة الالكترونيّة على متن الرحلات المتجّهة إلى بريطانيا

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 14:57:34

- أعلنت الشركة الوطنيّة للخطوط التونسيّة في بلاغ لها، أنّه انطلاقا من يوم غد السبت 25 مارس 2017 سيقع تطبيق قرار الحكومة البريطانيّة بحظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات المتّجهة إلى المملكة المتحدة.ويسري الحظر على أي جهاز يزيد طوله عن 16 سنتيمترا وعرضه عن 9.3 سنتيمتر أو سمكه 1.5 سنتيمتر.ويذكر أنّ القرار البريطاني سيطبّق على كلّ من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس المملكة العربية السعودية.