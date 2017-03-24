Publié le:2017-03-24 14:49:06
تطاوين: تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب
Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب بولاية تطاوين على خلفية ارتفاع نسبة البطالة والتقسيم الترابي الجديد للبلديات .
Publié le:2017-03-24 14:49:06
Publié le:2017-03-24 14:49:06
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia ) Par Mobile
Sur: تطاوين: تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب