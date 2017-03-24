تطاوين: تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 14:49:06

- تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب بولاية تطاوين على خلفية ارتفاع نسبة البطالة والتقسيم الترابي الجديد للبلديات