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تطاوين: تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - تواصل احتجاجات عدد من الشباب من منطقة قصر أولاد دباب بولاية تطاوين على خلفية ارتفاع نسبة البطالة والتقسيم الترابي الجديد للبلديات .




Publié le:2017-03-24 14:49:06

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1 de 1 commentaires pour l'article 140366

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 15h 04m | Par           
Bonjour .jusqu'à quand ça va continuer. Au sud il ya le pétrole. Le gaz' la mer. Les deux passages. Commerce bien développé légalement et illégalement... Pourtant on continue à déranger l'ordre public. Les activités socioéconomiques. Svp arrêter vous craigniez LE TRÈS BON DiEU. C'est votre pays. Quand est-ce qu'on l'ordre sera généralisé. Cordialement



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