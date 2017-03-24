الجهيناوي يؤكد خلال لقاء جمعية الصداقة التونسية الامريكية تطلع تونس الى دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 14:27:12

- أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية عريقة ومتينة، مشيرا إلى تطلع تونس إلى دعم الشراكة الإستراتيجية الثنائية في كافة المجالات خصوصا وأن البلدين يحتفلان هذه السنة بمرور 220 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الجمعة نوه الجهيناوي ، في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته جمعية الصداقة التونسية الأمريكية، أمس بالدعم الأمريكي المتواصل لتونس، مؤكدا ان الزيارة التي أداها إلى واشنطن من 13 إلى 15 مارس الجاري، وهي الأولى التي يؤديها مسؤول سياسي تونسي رفيع المستوى إلى واشنطن منذ تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة لمهامها، كانت مهمة وناجحة.وأضاف وزير الخارجية أن اللقاءات التي أجراها مع سامي المسؤولين الأمريكيين على كل المستويات ابرزت ما تحظى به تونس من تقدير كبير لدى الأوساط الأمريكية، وكشفت عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم تونس باعتبارها نموذجا للنجاح الديمقراطي ومثالا للاستقرار والتقدم في المنطقة.وبعد ان ذكر بان الزيارة كانت مناسبة للتطرق مع الجانب الأمريكي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الوضع في ليبيا، افاد الجهيناوي بأنه قدم بسطة عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص ليبيا وعن الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجزائر ومصر من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل للأزمة الليبية.من جهته أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دانيال روبنستين على متانة العلاقات الثنائية، مبينا أن تعزيز الروابط التي تجمع البلدين سيتواصل بغض النظر عن أي تطورات في المشهد السياسي في كل من تونس والولايات المتحدة الامريكية ، ومجددا التأكيد على التزام بلاده بدعم التقدم الديمقراطي في تونس.أيمن