محامون يتقدمون بشكاية ضد ماجدولين الشارني

وبينت حداد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إيداع الشكاية بتهمة القذف والتشويه ونسبة أمور غير صحيحة لشخصها تمس من مهنة المحاماة.
وأشارت إلى أنها تطالب الشارني بتقديم مؤيدات لهيئة المحكمة تثبت صحة تصريحاتها بخصوص تلقيها لأموال من عائلات شهداء الثورة وجرحاها.
وكانت ماجدولين الشارني قد صرحت خلال برنامج تلفزي على القناة الخاصة "حنبعل" نهاية الأسبوع الماضي بأن الأستاذة ليلى حداد قد قدمت نفسها للنيابة في قضية النقيب عماد الحيزي (رئيس فرقة التوقي من الإرهاب التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد) الذي استشهد في حادثة سيدي علي بن عون الإرهابية دون أن يتم تكليفها من قبل العائلة .
كما أفادت بأن الأستاذة حداد تنوب أكثر من ألف شخص وطالبت بـ 5 ألاف دينار كأتعاب لها عن كل شخص.
Publié le:2017-03-24 14:24:50
Par:Aideaudeveloppement (Tunisia ) Par Mobile
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