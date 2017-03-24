محامون يتقدمون بشكاية ضد ماجدولين الشارني

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 14:24:50

- تقدم اليوم الجمعة مجموعة من المحامين بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية سابقا ووزيرة الرياضة حاليا ماجدولين الشارني، وذلك على خلفية ما صرحت به مؤخرا خلال برنامج تلفزي في شأن المحامية ليلى حداد.وبينت حداد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إيداع الشكاية بتهمة القذف والتشويه ونسبة أمور غير صحيحة لشخصها تمس من مهنة المحاماة.وأشارت إلى أنها تطالب الشارني بتقديم مؤيدات لهيئة المحكمة تثبت صحة تصريحاتها بخصوص تلقيها لأموال من عائلات شهداء الثورة وجرحاها.وكانت ماجدولين الشارني قد صرحت خلال برنامج تلفزي على القناة الخاصة "حنبعل" نهاية الأسبوع الماضي بأن الأستاذة ليلى حداد قد قدمت نفسها للنيابة في قضية النقيب عماد الحيزي (رئيس فرقة التوقي من الإرهاب التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد) الذي استشهد في حادثة سيدي علي بن عون الإرهابية دون أن يتم تكليفها من قبل العائلة .كما أفادت بأن الأستاذة حداد تنوب أكثر من ألف شخص وطالبت بـ 5 ألاف دينار كأتعاب لها عن كل شخص.